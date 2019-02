La reine américaine du ski alpin Lindsey Vonn dispute dimanche la dernière course de sa carrière lors de la descente des Mondiaux d'Are (Suède) où la Slovène Ilka Stuhec remet son titre en jeu.



"Je peux toujours gagner, ne m'enterrez pas trop vite, c'est une chance de victoire de plus", a déclaré l'Américaine, championne du monde de descente en 2009, avant la dernière course de sa carrière.