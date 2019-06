Notre championne olympique de l'heptathlon s'alignera sans doute à la hauteur, nos relayeurs et relayeuses auront droit, eux, à trois 400 m lors de la 43e édition du Van Damme, le vendredi 6 septembre...

Trois tours de piste pour le prix d'un ! Telle sera donc la principale originalité du prochain Mémorial Van Damme, le vendredi 6 septembre, à Bruxelles.

Autre inédit : cette 43e édition aura lieu, pour la première fois dans l'histoire du meeting, avant l'événement majeur de la planète athlétisme, le Mondial cette année, à Doha. L'opportunité pour les organisateurs bruxellois de mettre à l'honneur les Belges et, en particulier, nos relayeurs, tant masculins que féminins.

"Le fait de se retrouver trois semaines avant le Mondial, du 27 septembre au 6 octobre, au Qatar, est pour nous la garantie d'excellentes prestations !" se réjouit Cédric Van Branteghem, le directeur du meeting. "Le Mémorial sera encore d'un haut niveau parce que tous les athlètes seront dans la dernière ligne droite de leur préparation."

Mais l'accent sera surtout belge avec Nafi Thiam, qu'on attend à la hauteur, voire à la longueur (où on lui a réservé une place), compte tenu de son état de forme... Pour en revenir au 400 m, l'épreuve figure au programme de la finale de la Diamond League. Outre les athlètes qualifiés, la Belgique aura droit à une wild-card pour un Belge, selon des critères à définir. C'est pourquoi Cédric Van Branteghem, en concertation avec Wilfried Meert, le président du Mémorial, a prévu une deuxième course.

"Nous tâcherons qu'elle soit du plus haut niveau possible avec une participation internationale. Tout comme pour les Cheetahs qui se verront également offrir l'opportunité de courir sur le tour de piste face à des athlètes étrangères. C'est important pour tout le monde de pouvoir se mesurer à une forte concurrence. Le Van Damme n'est pas un Championnat de Belgique !" précise Cédric, un ancien spécialiste.

Au programme de cette 43e édition figurent entre autres, côté masculin, le 200 m et le 3.000 m steeple ; côté féminin, le 100 m et le 800 m tandis qu'on disputera les deux épreuves de haies et du disque pour une question de facilité d'organisation. La finale du poids masculin aura lieu, comme d'habitude, la veille (le jeudi 5 septembre), sur la Place de Brouckère, désormais entièrement aménagée. Cette finale constituera le deuxième événement des Urban Memorial Series. Le premier aura lieu le 16 août, au Marché aux Poissons, avec une épreuve... mixte ( !) de saut à la perche.