Le Limbourgeois n’a pas manqué sa sortie avec une 4e place et un chrono de 47.40 sur 100m libre – une épreuve remportée par l’Américain Caeleb Dressel en 46.12 – ainsi qu’une prise de relais chronométrée en 46.64 (le 2e split de sa carrière) lors du 4x100m libre mixte.

À 32 ans, le vice-champion olympique de Rio, meilleur nageur belge de l’histoire après Frederik Deburghgraeve, met ainsi un terme à une remarquable carrière marquée, outre par la médaille d’argent remportée aux JO (47.80), par trois médailles européennes en grand bassin et six médailles continentales en petit bassin. À l’heure de se retirer, Pieter Timmers détient quatre records nationaux en individuel. “Je suis très fier de ma carrière et des résultats atteints”, dit le nageur, ayant hâte d'entamer un nouveau chapitre de sa vie.





Pieter Timmers a nagé ses dernières longueurs en compétition, ce vendredi à Budapest, dans le cadre de l’International Swimming League, une compétition disputée en petit bassin.