La nageuse néerlandaise Ranomi Kromowidjojo a annoncé jeudi la fin de sa carrière. Âgée de 31 ans, elle a notamment remporté trois titres olympiques. Après l'or aux JO de Pékin en 2008 dans le relais 4x100 m libre en compagnie de Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk et Inge Dekker, "Kromo" a connu son apothéose en s'offrant les titres du 50 m et 100 m libre à Londres en 2012 où elle a aussi conquis l'argent dans le relais 4x100 m libre. Son palmarès compte aussi trois titres mondiaux en grand bassin (50 m) et quatorze en petit bassin (25 m). Au niveau européen, son palmarès compte six titres en grand bain et treize en petit bain.

Ranomi Kromowidjojo détient toujours le record du monde du 50 m libre en petit bassin (22.93). Elle est une des relayeuses des équipes néerlandaises qui détiennent les records du monde en petit bassin des 4x50 m (1:32.50), 4x100 m (3:26.53) et 4x200 m libre (7:32.85).