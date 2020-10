Intégrée à l’équipe des Aqua Centurions pour la deuxième édition de l’International Swimming League qui a débuté vendredi à Budapest, Valentine Dumont a remarquablement débuté, ce dimanche, cette compétition qu’elle découvre cette année.

La Namuroise a, en effet, remporté le 400m libre (et apporté 9 points à son équipe), devançant Veronika Andrusenko et Aimee Willmott et pulvérisant au passage de plus de quatre secondes son record de Belgique en petit bassin. Frôlant le seuil des 4 minutes, la nageuse de 20 ans a signé un chrono de 4.00.37, son ancien record étant de 4.04.55 (le 10 novembre 2019).

En relais 4x100m libre, Valentine avait été chronométrée en 52.60.