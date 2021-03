À 22 ans, l’épéiste belge d’origine cubaine a brillé en Coupe du Monde, à Kazan. Sa qualification olympique passera par Madrid, les 24 et 25 avril.

Un an après sa dernière compétition, à Budapest, Neisser Loyola a retrouvé les joies de la Coupe du Monde ce week-end, à Kazan. Et l’épéiste belge y a signé un excellent résultat avec une 18e place. Passé par les poules et six victoires (sur six !) pour atteindre le tableau final, Neisser a enchaîné, ce dimanche, avec un succès face au Français Bonnaire (15-12) avant de s’incliner contre l’Égyptien Elsayed (10-15). Âgé de 22 ans comme Neisser Loyola, Ahmed Elsayed fut la révélation du jour, terminant sur le podium avec la médaille de bronze.

"L’Égyptien m’a surpris, mais tout le monde l’a été !", lance Neisser. "C’était visiblement sa journée… Pour ma part, je suis satisfait de mon week-end parce que je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre, quelles seraient mes sensations après autant de mois sans compétition de ce niveau. Je l’avoue : c’était un peu bizarre. Mais je suis heureux d’avoir retrouvé des adversaires de ce calibre."