Les choses ne seront plus jamais les mêmes dans l'équipe de football américain des New England Patriots.

Mercredi, l'idole depuis vingt ans Tom Brady annonçait son départ pour Tampa Bay. Dimanche, les Pats ont décidé de se séparer du meilleur marqueur de l'histoire de la franchise le kicker Stephen Gostkowski. Agé de 36 ans, Gostkowski a remporté trois Super Bowl. La saison écoulée, il n'a joué que quatre matchs, manquant quatre "extra points", en raison d'une blessure à la hanche. Il n'a plus joué depuis le mois d'octobre.

En quatorze saisons à New England, il a réussi 87,4 % de ses "field goals" et 98,3 % de ses "extra points" et inscrit 1775 points en 232 matchs.