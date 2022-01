Voilà plusieurs mois que l’UFC attend ce moment avec impatience. Ces derniers jours encore, la plus importante organisation de MMA dans le monde évoque "le plus grand combat de l’histoire des poids lourds" dans la discipline. La confrontation entre le Camerounais Francis Ngannou, tenant du titre, et le Français Ciryl Gane a, en effet, de quoi exciter les foules au vu des états de service des deux combattants en présence mais aussi au regard d’un storytelling redoutable.