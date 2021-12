Les lauréats seront connus le dimanche 19 décembre lors d'une cérémonie organisée à Schelle. Chez les messieurs, Bashir Abdi (athlétisme), Matthias Casse (judo) et Wout van Aert (cyclisme) concourent pour le titre de Sportif de l'année, tandis que Nina Derwael (gymnastique), Emma Meesseman (basket) et Nafi Thiam (athlétisme) sont en lice pour le titre de Sportive de l'année.

Médaillé de bronze aux JO de Tokyo sur le marathon, Bashir Abdi a battu le record d'Europe lors de sa victoire à Rotterdam. Des prestations qui ont déjà valu au Gantois en cette fin d'année le Trophée du Mérite Sportif et le trophée du Géant flamand (Vlaamse Reus). Matthias Casse a aussi décroché le bronze, en judo, en -81kg, cet été aux JO. Il est aussi champion du monde et vice-champion d'Europe en titre. Wout van Aert, lauréat l'an dernier, a trusté les victoires cette saison encore sur la route. Le coureur de Jumbo-Visma a gagné en outre l'argent dans la course sur route en ligne des Jeux Olympiques et le même métal dans le chrono des Mondiaux à Louvain. Van Aert a été couronné du Vélo de Cristal et fut 3e du Vélo d'Or en cette fin d'année.

Chez les dames, les deux championnes olympiques, Nafi Thiam (à l'heptathlon) et Nina Derwael (à la poutre en gymnastique) sont accompagnées par Emma Meesseman, couronnée l'an dernier dans ce Gala du Sport, victorieuse de l'Euroligue de basket féminin avec son club d'Ekaterinbourg et médaillée de bronze avec les Belgian Cats à l'Euro, puis 7es des Jeux Olympiques à Tokyo.

Les Belgian Cats, titrées l'an dernier, sont encore parmi les trois pour le trophée de l'Equipe de l'année aux côtés des champions olympiques de hockey, les Red Lions et l'équipe nationale de saut d'obstacles, médaillée de bronze en jumping aux JO.

Chez les Espoirs, Thibau Nys (cyclocross), Nina Sterckx (haltérophilie) et Florian Vermeersch (cyclisme) sont nommés pour succéder au footballeur de Bruges Charles De Ketelaere devant Thibau Nys.

Chez les entraîneurs, le fidèle mentor de Nafi Thiam, Roger Lespagnard a sa place aux côtés du coach des Red Lions, le Néo-Zélandais Shane McLeod et l'entraîneur de l'Union en football, Felice Mazzu. Le coach des Belgian Cats, Philip Mestdagh avait été plébiscité l'an dernier.

Peter Genyn (athlétisme), déjà honoré aussi du Géant flamand en cette fin d'année, Michèle George (para-dressage) ou Joachim Gérard (tennis en fauteuil), élu l'an dernier, sera le nouveau Paralympien de l'année.

Le jury est composé des journalistes sportifs professionnels, membres de Sportspress.be, et les anciens vainqueurs du trophée qui ne sont plus en activité.