« J’étais avec d’autres filles quand on est venu nous avertir, cela fait quand même un petit choc », a réagi la Trudonnaire ce mercredi matin au cours d’une conférence de presse organisée en ligne. « Il y avait un peu de déception naturellement, même si on avait senti que la décision allait tomber d’un jour à l’autre. Pour tout le groupe de gymnastes, c’est un coup dur. Au début, on ne sait pas très bien comment réagir et il faudra un petit peu de temps pour surmonter cela. Quand on travaille pendant quatre ans en fonction d’un objectif, et que celui-ci est reporté de quelques mois alors qu’on approche de la fin de la préparation, c’est difficile à accepter. Mentalement il faut encore que le déclic se produise. Mais bien sûr le report est tout à fait compréhensible vu les circonstances, la santé de la population passe avant tout. »