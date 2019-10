La Flandrienne de 16 ans est devenue championne d’Europe juniors (-20 ans) en soulevant un total de… 176 kg à Bucarest.

Bucarest réussit décidément bien à l’haltérophilie belge ! Dix ans après le sacre européen de Tom Goegebuer, l’élève de l’haltérophile gantois, Nina Sterckx, est devenue championne d’Europe juniors (-20 ans) dans la capitale roumaine.

À 16 ans, Nina est un véritable phénomène, trustant les titres et les records internationaux depuis son plus jeune âge. Et la jeune femme sait vraiment ce qu’elle veut ! Ainsi, après avoir suivi un régime strict, elle est carrément descendue de catégorie, passant des -55 kg aux -49 kg, pour s’aligner lors de cet Euro juniors. Et elle y a soulevé plus de… trois fois son poids !

Nina Sterckx a débuté son incroyable parcours par 83 kg à l'arraché, signant un nouveau record du monde (-17 ans) et d'Europe (-20 ans). Elle a, ensuite, soulevé 93 kg à l'épaulé-jeté, établissant un autre record européen (-17 ans) pour un total de... 176 kg (record d’Europe -17 ans, également, amélioré de pas moins de 17 kg !).

La sociétaire du Koninklijk Olympic Gent a devancé pour le titre la Roumaine Cambei de six kilos. Aucun doute : un phénomène, Nina !