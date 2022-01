Avant de revenir, contraint et forcé, sur sa position concernant le secteur culturel, le dernier Codeco avait décidé d’interdire le public dans les enceintes sportives, qu’elles soient couvertes ou à l’air libre. Une décision qui fait grincer des dents tous les acteurs du sport, principalement amateur. Certaines fédérations ont pris des mesures isolées. Les instances du football amateur et semi-professionnel, par exemple, ont décidé d’un arrêt momentané des compétitions. Comme l’a répété à plusieurs reprises le président de l’Association des clubs francophones de football, "le football amateur ne peut pas continuer sans public et sans buvette". Le financier a donc pris le dessus sur l’aspect purement sportif puisque les entraînements et amicaux, pour lesquels les joueurs amateurs ne sont généralement pas rémunérés, peuvent continuer.

