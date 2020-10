Le sport fait partie des milieux les plus touchés par les nouvelles mesures prises par le comité de concertation afin d'endiguer la pandémie.

Comme Pierre-Yves Jeholet l'a annoncé, les compétitions amateurs sont suspendues "jusqu'au 19 novembre" pour ce qui concerne les sports se déroulant à l'extérieur. Les entraînements sont toutefois autorisés. L'annulation des compétitions ne concerne pas les moins de 18 ans. Nouveauté: un seul parent pourra accompagner l'enfant au sport. Autour du terrain, il est interdit de consommer à manger et à boire et le port du masque est obligatoire.

Le sport professionnel n'est donc pas concerné par ces annulations et les matches restent autorisés mais les compétitions sportives professionnelles se dérouleront à huis clos. La rencontre de ce soir, qui oppose Courtrai à Anderlecht se jouera donc sans public, à l'instar de tous les autres rencontres professionnelles jusqu'au 19 novembre. Après cette date, le retour d'un public sera envisagé.

Le sport se déroulant à l'intérieur reste autorisé avec contact pour les moins de 12 ans. Il l'est aussi pour les plus de 12 ans uniquement si la distance d'un mètre et demi peut être respectée entre les différents protagonistes. Les piscines, quant à elles, restent ouvertes.

Les stages organisés pendant les vacances de Toussaint peuvent être maintenus.

Les mesures adoptées entrent en vigueur dès ce vendredi.