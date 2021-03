S'il avait déjà été assez clair lors de sa dernière victoire contre Justin Gaethje, le 24 octobre 2020, le doute n'est désormais plus permis. A 32 ans, le Russe tire sa révérence et quitte l'octogone de l'UFFC en étant invaincu.

Il a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. "C’était un bon dîner avec des gens formidables. Merci beaucoup, Dana White, mon frère, et toute l’équipe de l’UFC pour l’opportunité de faire mes preuves, vous avez changé la vie de beaucoup de gens pour toujours grâce à ce sport. Dana, je n’oublierai jamais ton attitude envers moi, mon père n’a pas oublié et mes fils se souviendront de toi. Aujourd’hui, il y avait une vraie conversation entre de vrais hommes. Merci également à toute l’équipe, aux partenaires d’entraînement et à tous les fans. J’espère que vous accepterez ma décision et me comprendrez."

Avec 29 victoires en autant de combats, on peut dire que Khabib Nurmagomedov par la tête haute.