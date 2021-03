Tout heureux de pouvoir prendre l’avion pour Istanbul et y disputer leur première compétition de l’année, les karatékas belges ont appris une mauvaise nouvelle avant même d’arriver à l’aéroport avec le report de la "Premier League", à Rabat, d’avril à octobre, soit après les Jeux de Tokyo alors que le rendez-vous marocain devait être qualificatif ! C’est désormais Lisbonne, fin avril, qui le sera… avant l’Euro, à Porec, et un tournoi, à Paris, dont on se demande s’il aura bien lieu. Dans ce contexte chahuté par une crise sanitaire qui dure depuis un an, il est compliqué de se préparer, de se motiver, d’autant qu’en Belgique, le protocole fut très strict pour les sports dits de contact comme le judo, le taekwondo et le karaté. En attendant, la compétition reprend enfin ce vendredi, en Turquie. L’opportunité d’un petit entretien avec Olivier Mahauden, à la fois président et directeur technique francophone.

Olivier, on imagine l’impatience de nos karatékas, mais dans quelles conditions a lieu cette reprise des compétitions ?