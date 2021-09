Ce samedi soir, la Belgique sera déjà dos au mur pour son troisième match de poule à l’Euro, qu’elle dispute à Cracovie en Pologne. Contre la Grèce, il n’y aura pas à tergiverser : si les Belges veulent terminer dans le top 4 de la poule, donnant droit aux huitièmes de finale du tournoi, il faudra gagner et, surtout, en ne perdant plus aucun set dans l’aventure.

Cette pression qui va désormais s’installer sur les épaules des joueurs de Fernando Munoz, elle est due à la défaite de ce vendredi soir. Moins de 24 heures après le revers sec subi contre la Serbie, championne d’Europe en titre, les Red Dragons ont sauvé ce qu’ils pouvaient contre le Portugal, c’est-à-dire un point, résultant d’un match en cinq sets. Après avoir réussi à résorber un retard de deux sets, la Belgique a mené dans le tie-break avant qu’une erreur de Verhanneman n’offre une balle de match au Portugal à 13-14.

"Cette défaite fait très mal, souffle Matthis Verhanneman, amené à remplacer Rousseaux dès le premier set. Nous avons mené dans la manche décisive et dans ces cas-là, nous devons pouvoir augmenter notre niveau pour écarter l’adversaire."

Malheureusement, cette défaite vient compliquer la tâche des Red Dragons. Avec l’enchaînement Grèce-Pologne (championne du monde) -Ukraine en quatre jours, il va falloir assumer ses ambitions et au moins réussir un six sur six contre les Grecs et Ukrainiens en rêvant d’un exploit face à Heynen et la Pologne.

"C’est peut-être plus compliqué après ce match mais nous allons faire notre possible. Nous devons tourner le bouton et nous devons aller de l’avant."

Il est vrai que la configuration du tournoi oblige les nations à enchaîner quasiment chaque jour avec parfois moins de 24 heures de repos. Et dans ce scénario, les cinq sets contre le Portugal ont livré des enseignements intéressants. En commençant le 3e set avec seulement deux joueurs du six de base (Deroo et D’Hulst), le staff a pu constater la présence bien utile des jeunes remplaçants. D’Heer, Desmet et Van Elsen tirant plus que leur épingle du jeu alors que Ribbens venait apporter son grain de sel en alternance avec Perin comme libero. "Le tournoi sera long, il est bon de voir comment nos remplaçants ont amené une valeur ajoutée. Ils sont prêts à faire leur entrée", souffle le capitaine Sam Deroo dont l’expérience a, une nouvelle fois, fait la différence.

Belgique : Deroo, D’Hulst, Tuerlinckx, Rousseaux, Van de Velde, D’Heer. Liberos : Perin, Ribbens. Sont montés au jeu : Verhanneman, Van Elsen, Van den Dries, Valkiers, Desmet.

Les sets : 23-25, 22-25, 25-20, 25-19, 13-15