On le sait, la natation n’est pas le point fort d’Alexandra. En revanche, la Brabançonne excelle en course à pied. Et elle l’a encore prouvé avec une folle remontée.

Sortie de l’eau en huitième position, à 3’22 de la Britannique Langridge, Alexandra Tondeur a limité la casse sur les 90 km à vélo. À mi-parcours, Alex était revenue à la cinquième place avant de lâcher du lest dans la deuxième partie du parcours, bouclé en quatrième position.

Mais, une fois le vélo posé en transition, Alexandra s’est lâchée ! Elle a, d’abord, rattrapé la Néerlandaise Sarissa De Vries, au km 15, pour s’assurer la troisième marche du podium et, ensuite, la Britannique Langridge pour se classer deuxième, derrière la Française Justine Mathieux, victorieuse. "Je suis super contente ! Avec toutes ces annulations, j’avais perdu le moral. Et puis, la semaine dernière, j’ai été victime d’un accident de voiture, dont je n’ai pas tout de suite mesuré les conséquences. Mais, la nuit de mercredi à jeudi, je me suis rendu compte que j’avais le dos bloqué. Heureusement, le kiné a réalisé un miracle pour que je puisse m’aligner ce dimanche."

C’est pourquoi Alex s’est montrée discrète jusque sur la ligne de départ. "J’avoue que j’avais une appréhension, surtout en course à pied. Quand j’ai posé le vélo, j’ai ressenti une gêne dans le dos, mais j’ai continué ! Et j’ai terminé cette épreuve la rage au ventre. Pour un peu, je rattrapais cette Française !"

Côté masculin, l’émotion était immense pour Frederik Van Lierde, arrivé neuvième, derrière l’Américain Von Berg, le Français Costes et le Belge Heemeryck. Et Fred a été applaudi comme jamais par un public l’accueillant avec tous les honneurs dus à son rang, celui d’un immense champion. "J’ai savouré chaque minute de cette dernière compétition internationale…", lâcha notre champion du monde Ironman 2013.