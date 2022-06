Quel est l’état de la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Quel est l’impact économique et social du sport en Belgique ? Quelle est la valeur sociétale du sport de haut niveau ? Où en est-on, au juste, sur le plan des affiliations dans les fédés et clubs sportifs francophones après deux ans de pandémie due au Covid-19 ?

Pour répondre à toutes ces questions, l’Adeps a récemment sollicité plusieurs universités, belges et étrangères, qui lui ont fourni des chiffres particulièrement intéressants.

Ces enquêtes sont motivées par la volonté constante de l’Adeps de s’améliorer.

"Tout d’abord, nous voulons proposer de nouveaux projets sportifs au monde politique, en particulier à la ministre des Sports Valérie Glatigny. Nous souhaitons aussi répondre au mieux aux besoins des citoyens en challengeant nos propres activités comme les stages ou les marches Adeps. Le succès de celles-ci est, en grande partie, dû à leur flexibilité et leur coût. Avec l’Adeps, on peut démarrer entre 8 h et 11 h, marcher seul ou en groupe, à proximité de son domicile. Et le concept séduit en majorité un public féminin. Mais nous pouvons, bien sûr, encore le peaufiner. Enfin, la troisième raison qui nous a incités à mener ces enquêtes en collaboration avec les universités est de pouvoir partager leurs données avec tous nos partenaires pour construire l’avenir !" explique Alain Laitat, administrateur général de l’Adeps.

Quel est, donc, l’état actuel de la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Selon une étude datant de fin 2019 (dernière année quantifiable avant la crise sanitaire), la pratique sportive, étudiée sur un public de 6 à 80 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, est globalement en hausse et, en particulier, chez les jeunes (de 6 à 18 ans), où elle est passée de 66 % en 1991 à 76 % en 2019, malgré la concurrence de plus en plus forte du "temps d’écran" (télévision, portable, jeux vidéo…), multiplié par deux entre 2006 et 2019, et certains "freins" comme le coût, surtout en période de crise.

De manière générale, la pratique sportive diminue logiquement avec l’âge, mais aussi avec des hauts et des bas clairement identifiés. On constate ainsi…

1. Une diminution à partir de l’âge de 11-12 ans jusqu’au début de l’adolescence.

2. Un retour à la pratique supérieure aux alentours de la majorité.

3. Une chute importante chez les jeunes adultes jusqu’à la fin de la vie active.

4. Un retour à la hausse chez les sexagénaires.

© IPM Graphics

Plusieurs explications à ces phénomènes… La raison principale des tout jeunes à pratiquer une activité physique est l’amusement (la famille étant aussi un vecteur incitatif) qu’ils trouvent principalement dans trois disciplines : le football, la natation et la danse. Mais cette pratique se heurte hélas, dès l’adolescence, à une dimension logistique : le coût, la proximité et les horaires.

Concilier la carrière professionnelle des parents avec le parcours sportif des enfants n’est pas simple. La preuve dès l’entrée dans la vie active. Heureusement, entre ces deux étapes, il y a un regain.

Si, pour les jeunes, l’amusement et les copains (étonnamment peu pour la compétition sauf chez les garçons !) jouent le rôle incitatif à la pratique sportive, c’est plutôt le bien-être et la santé chez les adultes qui sont 55 % à pratiquer un sport, la marche recueillant le plus de succès devant le fitness, la natation, le cyclisme et le jogging.

L’impact économique et social du sport

À l’échelle de la Belgique, le sport génère 9,4 milliards d’euros et emploie 122 240 personnes, ce qui représente respectivement 2,5 % de l’économie et 2,7 % des employés. La valeur ajoutée brute du sport se monte à 6,6 milliards d’euros, moins que l’alimentaire, mais un peu plus que l’énergétique. Il y a 1 euro sur 39 qui est généré par le sport ! Au-delà de l’aspect économique, il est intéressant de mesurer celui, plus immatériel, de la contribution du sport à la société, en particulier en Fédération Wallonie-Bruxelles, afin d’en déterminer l’impact. Quelle est donc la valeur sociale du sport ? Ces dernières années, le retour social sur investissement est apparu comme un cadre crédible pour mesurer la valeur non marchande du sport.

L’étude porte sur 2019, l’année prépandémique la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, le champ d’application comprenant des adultes de 16 ans et plus. Douze impacts ont été mesurés, dont neuf pour la santé. L’étude a révélé que le sport en Fédération Wallonie-Bruxelles a généré 2,04 milliards d’euros de valeur sociale. Pour 1 euro investi dans le sport, 1,21 euro d’impact social est créé pour les individus et la société. En d’autres mots, l’investissement lié au sport a produit un retour social positif. Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, le principal contributeur à la valeur sociale est la santé (759,35 millions €, soit 37 %)…