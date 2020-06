Apparu dans l‘Antiquité, le sport hippique compte parmi les loisirs les plus appréciés. Les courses de chevaux populaires ont lieu en Europe, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis. Sur la plateforme de pari sportif betFIRST, vous avez l‘occasion d‘effectuer des mises sur les plus grandes courses hippiques principalement en Angleterre, en Irlande, en France et dans d‘autres pays.

Les courses hippiques sur betFIRST Sport

betFIRST Sport, la plateforme de paris sportifs belge, propose des courses hippiques pendant toute l‘année. Que vous soyez débutant, expert en sport hippique,ou un simple spectateur, découvrez ici les meilleures courses hippiques de l’année et pariez avec des cotes très compétitives. Nos experts s’appuient sur des techniques particulières tels que les probabilités, l’historique, les compétences du jockey, l’âge du cheval, etc. afin de vous fournir des cotes sur les courses hippiques intéressantes et fiables. Sous la catégorie « Courses Hippiques », betFIRST Sport donne toutes les informations requises pour le bon déroulement de votre mise. Vous y retrouverez les programmes détaillés (dates et heures de courses), mais aussi la liste des courses de chevaux classées par pays ou par région.

Comment parier sur les courses hippiques sur betFIRST ?

La plateforme betFIRST fonctionne sur PC mais aussi sur mobile grâce à l‘application téléchargeable gratuitement. Vous avez donc la possibilité de miser sur la course hippique de votre choix où que vous soyez.

Miser sur les meilleures courses hippiques

Pour parier, vous pouvez vous rendre dans la catégorie Courses Hippiques. Les courses actuelles et futures y sont listées. Les onglets géographiques définissent les pays où le sport hippique se déroule. Il vous faut sélectionner une course pour avoir un aperçu des partants ainsi que leurs cotes respectives. Ces derniers sont filtrables respectivement par ordre alphabétique et croissant. Une fois les partants sélectionnés et marqués en jaune, une fenêtre de mise s’ouvrira à droite de votre écran. nés et marqués en jaune, une fenêtre de mise s’ouvrira à droite de votre écran.

Les différentes sortes de pronostics

Le ticket de mise offre une multitude de possibilités de paris. Lorsque vous le remplissez, des options de mise vous sont proposées. Les trois principaux types de mise sur les courses équestres sont :

Le pari simple ;

Le pari combiné ;

Le pari système.

Le pari simple, idéal pour les débutants, consiste à parier sur un cheval gagnant ou placé à l’arrivée de la course. Sur betFIRST, vous pouvez effectuer plusieurs paris simples c'est-à-dire plusieurs mises simples pour augmenter vos chances de gains. Chaque pari sera indépendant les uns des autres.

Le pari combiné est moins onéreux, mais plus risqué. En effet, ce n’est autre qu’une succession d’au moins 2 paris simples, mais à mise unique. Les cotes correspondantes sont multipliées et le gain potentiel devient élevé. Cependant, avec ce type de pari, pour prétendre à un gain, toutes vos sélections doivent être bonnes.

Quant au pari système, il s’agit d’effectuer un pari sur au moins trois sélections et d’avoir la possibilité de gagner même en cas d’erreur sur les pronostics.

Dans les trois cas, betFIRST vous guidera sur les combinaisons de pari possibles. La hauteur des gains dépend de la cote du partant. Si vous aimez prendre des risques pour gagner gros, vous pouvez miser sur les outsiders disposant de cotes élevées. En revanche, miser sur les favoris reste une valeur sûre même si la cotation sera plus faible étant donné que les chevaux ont de grandes chances de gagner.

Parier sur des courses hippiques sur betFIRST est un jeu d’enfant. L’interface de paris et le système de mise garantissent un divertissement premium.