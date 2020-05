betFIRST est connu non seulement pour ses casinos en ligne, mais aussi pour les paris sportifs. Sur la plateforme, vous pouvez effectuer des paris sur toutes sortes de sports comme le tennis de table. Vous qui êtes fans de tennis de table, découvrez comment fonctionnent les paris de matchs sur betFIRST et faites vos paris en toute tranquillité.

Suivre les scores de matchs de tennis de table en direct

Regarder les matchs de tennis en live est inévitable pour les accros de tennis de table. Nombreux ne se contentent pas de suivre les matchs, mais effectuent des paris pour plus de funs. Le casino online betFIRST est bien connu auprès des parieurs. Ce fait s’explique par la qualité de service de la plateforme ainsi qu’aux multitudes de sports sur lesquels ils peuvent miser. En effet, betFIRST permet aux parieurs :

de visualiser des matchs de tennis de table en cours ;

d’apercevoir les matchs à venir ;

d’avoir une vue d’ensemble des ligues de tennis de table ;

de sélectionner les matchs de tennis de table par pays

de suivre de près les côtes ainsi que l’évolution des matchs

Avec ces éléments fondamentaux pour le pari sur les matchs de tennis de table, les parieurs peuvent faire des mises en direct. Des outils de suivi leur sont fournis pour augmenter leur chance de gagner : suivi de matchs de tennis en temps réel, carte de pointage, horloge, évolution des scores, etc.

Miser sur les matchs de tennis de table

Les analyses pré-matchs des experts ne prédisent pas toujours la finalité d’un match de table de tennis. Elles sont même parfois trompeuses si vous voulez faire des paris. betFIRST met toutes les chances de votre côté en vous permettant de miser sur la tournure d’un match ou miser sur le score final d’un match de tennis de table. C’est l’avantage non négligeable des paris en temps réel sur betFIRST.

Les éléments décisifs pendant un match de tennis de table

Pour optimiser vos paris en ligne et pour maximiser vos chances de gagner un pari sur un match de tennis de table, voici les éléments à considérer :

La maîtrise de jeu des joueurs ;

Le temps de match ;

L’évolution des scores ;

Le pari sur le score ou le nombre de sets ;

Vous pouvez bien évidemment vous baser sur l’évolution des cotes afin de sortir gagnant de vos paris.

Les paris sur les matchs de tennis de table :

Pour parier en live sur des matchs de tennis de table, vous avez plusieurs choix. Fiez-vous à l’évolution des cotes mais aussi à votre propre instinct. Vous pouvez entre autres parier sur :

Le gagnant d’un match de tennis de table ;

Le total de points à l’issu du match ;

Le total des points marqué pendant une manche précise.

Parier sur un match de tennis de table où que vous soyez

Bien sûr, betFIRST a pensé aux parieurs nomades. La plateforme s’ouvre sans problème sur les supports mobiles comme les smartphones et les tablettes. Ceux qui veulent profiter des promotions, des news d’événements sportifs peuvent installer l’application betFIRST Paris Sportifs compatible sur Android et iOS. Rejoignez les grands parieurs de tennis de table sur betFIRST pour un divertissement, de l’adrénaline et des gains assurés.

betFIRST est l’une des meilleures plateformes pour vos paris en ligne sur les matchs de tennis de table ou sur d’autres événements sportifs de votre choix.