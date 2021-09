SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Marche nocturne à Bruxelles



Marche connectée à Liège: combinez sport, culture et technologie! L'ADEPS vous propose 2 parcours de marche connectée de 5 et 10 km qui combineront effort physique mais aussi découverte ludique et conviviale. Vous aurez des défis et des énigmes à résoudre au fil de la marche. Les réponses vous donneront la suite de votre parcours.

Cette technologie basée sur les échanges SMS permet de connaître la position théorique des équipes , leurs temps de déplacement et leurs temps de résolution des épreuves et ce en temps réel. La marche n’est pas chronométrée, venez partager ce moment en famille, entre amis et vous découvrirez de très beaux coins de au coeur Liège.

Départ de l'espace Tivoli (entre la place Saint-Lambert et la place du marché) près du Palais des Princes-Evêques (au-dessus de l'archéoforumle) de 8h à 16h (derniers départs).

Activité gratuite mais inscription obligatoire avant ce vendredi 24 à 12h par mail stephanie.valli@cfwb.be ou au 0499/37.66.29 DIMANCHE 26 et LUNDI 27 SEPTEMBRE Les marches Points Verts aux couleurs BeActive en Fédération Wallonie-Bruxelles Ce sont tous les rendez-vous repris dans le calendrier de l'ADEPS qui sont labellisés #BeActive.

Plus d'infos: marches Points verts Adeps

© D.R.



Initiative de la Commission européenne destinée à promouvoir le sport et l'activité physique, la Semaine européenne du sport débute ce jeudi et se terminera le 30 septembre. L'ADEPS s'associe à l'événement en proposant diverses manifestations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but? Ecourager tous les citoyens à être actifs durant toute cette semaine... et à le rester durant le reste de l'année.Deux circuits de 5 et 10 km seront tracés dans les rues de Bruxelles. Le lieu de départ se fera au Rond-Point Schuman entre 18h et 21h.Activité gratuite mais inscription obligatoire sur place.