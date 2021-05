Pas de finale du 400m libre pour Valentine Dumont Autres sports Laurent Monbaillu La Namuroise est demeurée très en-deça de son niveau habituel ce dimanche matin à l'Euro de Budapest. © AFP

Aux championnats d'Europe en grand bassin de Budapest, Valentine Dumont n'a pas réussi, ce dimanche matin, à se qualifier pour la finale du 400m libre ni à signer le minimum olympique pour les Jeux olympiques de Tokyo. En séries, la Namuroise est même demeurée loin de ses standards habituels avec un chrono de 4.15.75 (22e) très éloigné de son record personnel (4.09.41). L'autre Belge engagée, Lotte Goris, s'est montrée un peu plus rapide (4.14.06, 12e) mais cela n'a pas suffi non plus pour se hisser en finale pour laquelle il fallait nager au moins en 4.10.74. Le minimum olympique est de 4.07.90. Un peu plus tard dans la matinée, le relais 4x100m 4 nages féminin (Smits, J. Dumont, Buys, Ravelingien) s'est ensuite classé 17e sur 20 pays avec un chrono de 4.08.50 et ne disputera pas la finale de l'épreuve. Louis Croenen (200m papillon) et Fanny Lecluyse (100m et 200m brasse) demeurent les deux seuls nageurs belges qualifiés pour Tokyo.