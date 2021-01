Pas de futsal avant la mi-avril Autres sports J.De. Le championnat de D1 de futsal ne devrait pas reprendre avant trois mois. © Belga

Si les clubs espéraient une reprise pour le mois de février, ils devront encore attendre. C'est ce qui a débouché de la dernière reunion entre les hautes instances et les équipes de l'élite. Le but ? Espérer que la situation sanitaire s'améliore au fil des semaines, afin que la reprise puisse s'effectuer avec du public et diverses rentrées financières. La date ultime de reprise est donc celle du 14 avril 2021. Les entraînements devraient s'effectuer quelques semaines plus tôt.



Il n'y aura donc pas de playoffs et il ne devrait pas y avoir de descendant. Tout cela est soumis à l'évolution de la situation en Belgique. La suite à donner à la coupe de Belgique sera soumise à l'étude.