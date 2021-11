Loena Hendrickx a pris la 3e place du Gran Premio d'Italia, le Grand Prix d'Italie de patinage artistique, samedi à Turin accrochant à son palmarès un premier podium dans une compétition de cette envergure. En tête après le programme court vendredi grâce à un record personnel (73.52), Loena Hendrickx, qui a fêté la veille ses 22 ans, a obtenu une note de 145.53 dans le programme libre samedi, là aussi un record personnel (mieux que la note de 143.25 réussie le mois dernier au Finlandia Trophy).

Avec un total de 219.05, soit son meilleur score en carrière effaçant sa note de 212.07 réussie le 10 octobre dernier également au Finlandia Trophy, Loena Hendrickx monte ainsi sur le podium alors que les Jeux Olympiques d'Hiver à Pékin (du 4 au 20 février prochain) se profilent à l'horizon. La Russe Anna Shcherbakova l'a emporté avec un total de 236.78 devant sa compatriote Maiia Khromych (226.35).

Loena Hendrickx n'a pu retenir quelques larmes à l'annonce de sa note la plaçant sur la troisième marche du podium. C'est que la Campinoise, qui a fêté ses 22 ans la veille, revient de loin après plus d'une saison marquée par les blessures. Ensuite parce que les Grand Prix sont le niveau juste en-dessous des championnats du monde et des championnats d'Europe. "Être sur le podium ici, cela veut dire faire partie du top mondial", se réjouissait Loena Hendrickx qui savait que sa première place à l'issue du programme court de vendredi serait difficile à défendre dans le programme libre samedi.

Jorik Hendrickx, son frère et son coach, était aussi très heureux. "Que Loena soit en tête après le premier programme, c'était déjà un saut dans l'inconnu, et cela enrichit l'expérience", a expliqué l'ancien olympien à trois mois des JO d'hiver de Pékin en février et qui sait aussi que les Russes, avec leur figure de quadruple sauts sont presque intouchables. "Sauf catastrophe pour elle, la Russie fera 1, 2 et 3. Il faut être réaliste. Elles ne sont quelques-unes en dehors des Russes à s'aventurer sur les quadruples sauts. Mais je pense que nous faisons mieux de perfectionner d'abord les autres sauts pour obtenir une meilleure note."

Loena Hendrickx, pourtant déjà quatre fois championne de Belgique, disputera encore la compétition nationale à Louvain les 19 et 20 novembre. "C'est important d'y être", a estimé encore Jorik Hendrickx. "Si elle est bien, cela permet de s'entraîner convenablement et construire quelque chose pour le reste de la saison."