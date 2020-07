Il était également le MVP du dernier Superbowl.

Patrick Mahomes est un homme heureux. Dernier vainqueur du Superbowl contre San Francisco en février dernier, MVP de la finale et... richissime ! Aujourd'hui, il a paraphé un contrat mirobolant qui va courir jusqu'en 2031. A la clé? La coquette somme de 450 millions de dollars dans les poches du joueur de NFL ! Son contrat pourrait même grimper jusqu'à 503 millions d'euros en fonction de certains bonus selon ESPN. Clark Hunt, président des Chiefs, s'est montré très satisfait de cet accord historique: "Depuis qu'il a rejoint les Chiefs il y a quelques années à peine, Patrick est devenu l'un des athlètes les plus prolifiques dans tous les sports" a-t-il commencé. "Avec son jeu dynamique et sa personnalité contagieuse, il est l'une des figures les plus reconnues et les plus aimées des Chiefs. C'est un leader extraordinaire et il possède un crédit énorme auprès de la communauté de Kansas City. Je suis ravi qu'il soit membre des Chiefs pendant de nombreuses années à venir encore. ''

Après avoir paraphé son contrat, Mahomes a tweeté "Ici pour rester".

Après la signature de son contrat, le quarterback devient le sportif le mieux payé de l'histoire du sport en dépassant Mike Trout, joueur de baseball américain des Los Angeles Angels.