Axana Merckx, qui vient de fêter ses 21 ans, était de passage en Belgique, il y a quelques jours, afin de rendre visite à sa famille. La nageuse belgo-canadienne nous a accordé un moment afin d’évoquer sa carrière. "Rendez-vous à Meise", dans le fief de son grand-père, Eddy Merckx.

Axana, voilà bien longtemps que vous n’étiez plus venue en Belgique !

"Oui, cela faisait près de trois ans que j’étais coincée aux États-Unis, à cause du Covid et des restrictions de voyage, et cela fait vraiment du bien d’être de retour ! Il y a quelques mois, j’avais peur de prendre l’avion et de rester coincée ici, de ne plus pouvoir retourner à l’université d’Arizona pour nager. Donc j’ai dû faire le choix difficile de demeurer là-bas et de manquer Noël avec ma famille en Belgique, ce qui était dur à vivre. Mais disons que c’était le prix à payer."