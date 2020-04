Le cavalier de saut d'obstacles Pieter Devos est à l'origine d'une première dans le monde équestre.

Avec les éleveurs Klaas De Coster et Martine Devos ainsi que Frederik De Backer, commentateur du Global Champions Tour et de la Global Champions League, le N.4 mondial a lancé la première plate-forme en ligne d'embryons congelés de juments, appelée 'Mares of Macha'.

'Mares of Macha' propose des embryons congelés de juments "concourant au niveau 5* et issus de familles de sauteurs d'obstacles de classe mondiale", assure la plate-forme. "Grâce à cet outil, la Belgique va encore renforcer sa position sur le marché équestre international", ajoute Pieter Devos. "Le label 'Made in Belgium' va également gagner en importance, car à long terme, de plus en plus de chevaux de qualité seront mis sur le marché. Cela pourrait donner davantage poids à notre pays et transformer les chevaux en un véritable produit d'exportation belge." La génétique joue toujours un rôle crucial dans le sport équestre. Posséder une bonne jument n'est pas facile et 'Mares of Macha' ne pourra pas changer cette donne. Un autre avantage des embryons est leur prix comparé à ceux pratiqués pour les poulains. "Vous pouvez trouver des embryons à partir de 7.750 euros (et jusqu'à 25.000 euros, ndlr) alors qu'il faut compter entre 40.000 et 100.000 euros pour un poulain issu de la même jument", explique Devos. "Je suis convaincu que l'élevage et le sport peuvent en tirer profit. Les juments sont sélectionnées sur base de leurs prestations, de celles de leur progéniture et sur leur lignée maternelle." Avec les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, la Belgique forme l'épicentre du monde équestre. "Le succès de la Belgique est dû au fait que ses éleveurs ont toujours été progressistes", assure le cavalier champion d'Europe 2019 avec l'équipe belge. "Ils ont traversé les frontières pour obtenir la meilleure génétique possible." Le nom du projet provient de Macha, déesse de la mythologie celtique irlandaise souvent représentée avec un poulain.