Ce dimanche, les regards des passionnés de triathlon seront, tous, tournés vers Daytona et son célèbre speedway, en Floride. Au terme d’une saison pourrie par la crise sanitaire, l’Organisation des triathlètes professionnels (PTO, en anglais) y organise, en effet, une épreuve hors du commun, qu’elle a elle-même appelée "course de l’année".

Il est vrai que la PTO a réuni tous les ingrédients pour l’occasion : la distance (100 km, au total), le prize-money (1,15 million $ !) et, surtout, les 40 meilleurs mondiaux, tant masculins que féminins, avec aussi quelques wildcards.