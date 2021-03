Comme tous les triathlètes spécialisés sur longues distances, Pieter Heemeryck est impatient. Pour la plupart, ce vendredi marquera le retour des compétitions avec non pas une, mais deux épreuves prestigieuses, à Dubaï et à Miami. Si Bart Aernouts a choisi la Floride, où il retrouvera le champion du monde Jan Frodeno, Pieter a opté pour les Émirats arabes unis et une épreuve qu’il connaît pour y avoir terminé deuxième, l’an dernier, derrière… Aernouts, juste avant le début de la crise sanitaire. Dix-huitième de sa dernière compétition, début décembre, à Daytona, le Brabançon a donc hâte de se retrouver au départ de ce demi-Ironman, d’autant qu’il portera le dossard n°1 !