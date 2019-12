Quatre nageurs belges disputent à partir de ce mercredi, à Glasgow, les championnats d’Europe en petit bassin. Aux côtés des noms des jeunes francophones Florine Gaspard (17 ans) et Valentine Dumont (19 ans) et de Lander Hendrickx, on retrouve celui de Pieter Timmers, le vice-champion olympique du 100 m libre. Qui, à la différence de Louis Croenen, Fanny Lecluyse et Fleur Vermeiren, eux aussi qualifiés, a préféré disputer cette compétition plutôt que de se rendre à Belek pour le stage du COIB.

(...)