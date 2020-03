Poker: un Brésilien remporte près de 1,2 million de dollars en ayant investi... 11 dollars ! © Belga Autres sports Nicolas Christiaens

Ces dimanche, lundi et mardi, la plateforme en ligne Pokerstars organisait le plus gros tournoi en ligne de l'histoire. L'événement était prévu depuis plusieurs mois et il est inutile de préciser que l'épidémie de coronavirus a poussé bien des confinés à tenter leur chance. Ainsi, 93.016 joueurs ont participé à ce tournoi qui se déroulait sur trois jours. Chaque droit d'entrée était de 215 dollars, ce qui a fait culminer le "pot" total à 18.603.200 dollars à répartir entre les 13.319 premiers.



Autant dire qu'il fallait savoir manier les cartes mais aussi faire preuve d'énormément de chance pour se hisser dans le haut du classement. Le vainqueur final, désigné ce mardi soir peu avant minuit (heure belge) est un joueur brésilien dont le pseudo est AAAArthur. Il empoche ainsi 1.192.802,46 dollars soit plus de 1,1 million d'euros !



Ce joueur ne semble pas être professionnel. D'ailleurs, il n'a pas investi 215 dollars dans ce tournoi puisqu'il avait brillamment remporté son ticket d'entrée au cours d'une qualification à... 11$. AAAArthur a donc tranquillement multiplié sa mise de départ par 108.436 pour devenir millionnaire alors que, jusque là, son plus gros gain en ligne était de 90$ ! Une belle histoire, donc, alors que le Brésil n'est pas confiné, ce qui devrait lui permettre de fêter ce gain dignement.



Signalons que le meilleur belge, "florenty07", s'est hissé à la 13e place du tournoi, remportant 49.119,88 dollars au passage. "gucci5566" (16e pour 33.571$) et "de bluffer" (21e pour 22.943 dollars) ont également pu rêver de sommes bien plus grandes.