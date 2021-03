Lors des championnats d’Europe d’athlétisme organisés à Toru, en Pologne, le week-end dernier, une athlète britannique a conservé son masque de protection durant les courses de sa discipline, le 60 mètres haies.

En plus d’être athlète, elle est doctorante en pharmacie. "Je porte un masque quotidiennement à l’entraînement et cela ne me dérange pas, cela ne me dérange pas non plus en compétition", a-t-elle souligné sur les réseaux sociaux. "Je suis vaccinée contre le Covid-19. Cela fait d’ailleurs plus de deux semaines que j’ai reçu la deuxième dose. Je ne juge pas les autres, mais pour ma part, je me sens plus à l’aise en prenant des précautions supplémentaires, même si certains ne les jugent pas nécessaires. J’aimerais simplement que ma décision soit respectée !"