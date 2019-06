La championne du monde des poids légers a reçu un accueil triomphal à Dublin.

La boxeuse irlandaise Katie Taylor était de retour au pays ce mardi matin : à l’aéroport de Dublin, la championne du monde unifiée des poids légers, tombeuse de Delfine Persoon dans un combat à l’issue controversée, a été saluée par plusieurs centaines de personnes venues l’acclamer.

Fleurie, Taylor a également été prise d’assaut par de nombreux médias de son pays. Les questions sur l’issue de son championnat à New York, qui a divisé l’opinion, et sur une possible revanche n’ont pas manqué.

« Les critiques ne ternissent pas du tout mon succès », dit-elle. « Ce sont des choses qui arrivent dès lors que l’on propose des combats équilibrés, que les meilleures affrontent les meilleures. Certains me voyaient gagnante, d’autres la voyaient gagnante. C’est ainsi. Delfine Persoon était une boxeuse très forte physiquement et le combat était très engagé, très serré. Néanmoins j’ai su faire la différence dans les premiers rounds pour finalement l’emporter à la décision à la fin de cette bataille. »

Katie Taylor a par ailleurs confirmé les propos tenus à chaud sur le ring en se disant ouverte à des retrouvailles avec la Belge. « Une revanche est, selon moi, inévitable », poursuit-elle. « C’est une belle rivalité qui est née pour le futur et les gens veulent nous voir nous affronter à nouveau. Moi-même j’adorerais un ‘rematch’. »

Une revanche qui ne sera sans doute pas possible avant quelques mois. Les négociations avec Amanda Serrano notamment étaient déjà en cours pour Katie Taylor et son manager Brian Peters a été clair ce mardi : « Comme l’a dit Katie, il est inévitable qu’une revanche ait lieu mais pas immédiatement. »

Un scénario qui n’arrange pas Delfine Persoon, qui a déjà 34 ans et n’est sans doute plus prête à attendre trop longtemps.