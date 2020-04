Le combat tant attendu n'aura finalement pas lieu.

Déjà annulé à 4 reprises (!), le combat ne se déroulera pas non plus le 18 avril prochain. Une 5e annulation qui frustre les fans et les combattants.

Prévu comme main-event de l'UFC 249, la rencontre entre les 2 meilleurs combattants de la catégorie poids légers a été officiellement annulée. Khabib étant rentré au Daghestan, il lui est impossible, dans les conditions actuelles, de se rendre sur le lieu du combat. "Que voulez-vous que je fasse ? Que j'appelle Vladimir Poutine puis Donald Trump pour demander une permission parce que je suis un combattant célèbre ? Les gens sont stupides. On est dans une situation avec des milliers de morts." a ajouté Khabib.



L'UFC 249 devait initialement se dérouler au Barclays Center de Brooklyn, le 18 avril prochain. Avec la crise actuelle dans l'état de New-York, cela ne sera bien évidemment pas possible. Cependant Dana White, le grand manitou de l'UFC, veut que son show se déroule malgré tout. C'est donc Justin Gaethje qui affrontera Tony Ferguson pour le titre ad-interim de la catégorie.

Le lieu du show restera d'ailleurs secret jusqu'au dernier moment : "Personne ne pourra venir. On va rassembler les combattants et on les amènera sur le lieu du show. Ils ne sauront pas où on les emmène. On amènera aussi quelques journalistes" a déclaré White.



Pour les shows futurs White a même évoqué l'idée de déplacer les combats sur une île qu'il possède afin de faire venir les combattants internationaux.