La ministre du Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny va promouvoir la création de sections handisports dans un maximum de clubs sportifs en activité.

Mûiri depuis trois ans, l’équipe de handirugby du Rugby Club La Hulpe a officiellement été lancée ce dimanche midi à l’occasion d’un match de gala contre le club de Lille. Il s’agit de la première équipe francophone de handirugby en Belgique. "C’est en novembre 2015 que le projet est né, autour d’une discussion entre joueurs et staff de l’équipe seniors", rappelle le manager de l’équipe la hulpoise Florent David. "Depuis, nous avons sollicité de nombreuses acteurs belges pour faire aboutir notre projet. Nous avons également lancé un crownfunding. Même si cela prend du temps, les retours furent la plupart du temps très positifs, preuve qu’il y a la place pour ce sport, quasi inexistant en Belgique." En Belgique peut-être, pas à l’étranger. La France dispose de nombreuses équipes. Créé au Canada, ce sport est présent aux Jeux Paralympiques depuis Sydney, en 2000. Depuis, de plus en plus de clubs voient le jour en Europe mais aussi outre-Atlantique. "Pourquoi ne pas voir, un jour, des joueurs de l’équipe de handirugby du RCLH participer aux Jeux Paralympiques", ose croire Florent David.

Le handirugby, comment ça marche ?

Le handirugby ou rugby en fauteuil se joue en salle. Chaque équipe se compose de quatre joueurs : trois attaquants, un défenseur. "Le but du jeu est de franchir la ligne d’en-but adverse et d’y aplatir le ballon (de volley). Les joueurs ne peuvent pas arracher le ballon des bras de l’adversaire mais peuvent tenter de l’éjecter", explique Laurent Poupaert, coach de l’équipe de handirugby du RCLH. "Une partie se joue en quatre quart-temps de huit minutes. Chaque possession de balle dure 40 secondes. Une fois le temps écoulé, le ballon est rendu à l’adversaire si l’équipe attaquante n’a pas marqué." Au handirugby, les fauteuils n’ont rien à voir avec ceux du commun des mortels. Roues inclinées, barres de protection (pour les défenseurs). Ils doivent être à la fois maniables et résistants car les joueurs n’hésitent pas à se percuter, jusqu’à – parfois – faire chuter leur adversaire à l’occasion d’une percussion. Chaque fauteuil coûte entre 4 000 et 5 000 euros.

© DR



A terme, du handisport dans tous les clubs francophones

Première d’une série de matches prévus tout au long de la saison, cette rencontre fut l’occasion pour la ministre en charge du Sport en Fédération Wallonie Bruxelles Valérie Glatigny (MR) d’annoncer sa volonté d’ouvrir un maximum de sections handisport dans un maximum de clubs sportifs en activité. "Le projet du Rugby Club de La Hulpe symbolise à merveille ce que nous allons tenter de mettre sur pied en Fédération Wallonie Bruxelles", a-t-elle expliqué ce midi. "La force du projet du RCLH est qu’il est porté en interne par des bénévoles. On sent le dynamisme de l’équipe. Je pense qu’il s’agit-là d’un modèle à suivre."

© DR



© DR