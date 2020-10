Suite aux dernières décisions politiques pour lutter contre la propagation du coronavirus, à savoir la fermeture des piscines en Wallonie et à Bruxelles, la Fédération royale belge de natation a décidé de pas organiser les championnats de Belgique en petit bassin programmés les 14 et 15 novembre prochains à la piscine Rozebroeken de Gand.

Une édition « adaptée et limitée » de ce rendez-vous était à l’étude depuis plusieurs semaines. Celle-ci « ne pourra avoir lieu selon les modalités préétablies, étant donné entre autres les restrictions de participation récentes et les possibilités de préparation sportive inégales (suite à la fermeture obligatoire des piscines à Bruxelles et en Wallonie ».

Une compétition nationale, tout de même, pour les élites ?

La fédération examine toutefois la possibilité d’organiser « une compétition nationale de natation » lors du week-end des 28 et 29 novembre « pour donner quand même une perspective et un objectif aux nageurs concernés afin de leur permettre de nager un temps effectif en 2020 ».

« Dans le pire des cas, on envisagerait seulement l’organisation d’une compétition réduite pour un noyau limité de nageurs élites (avant le 31 décembre 2020)», précise la FRBN. « De toute façon, il ne sera jamais question d’un championnat de Belgique de natation officiel dans le cas où tout compétiteur – n’importe quel niveau ou âge – n’est pas capable de se préparer, s’inscrire ou de participer à pied d’égalité. »