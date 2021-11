Engagés sur trois parcours différents dans quatre catégories, les premiers bateaux de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre sont arrivés la nuit dernière à Fort-de-France en Martinique. Quelques heures après les manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, la tension était palpable et les organisateurs avaient pris des mesures pour renforcer la sécurité. Parti du Havre le 7 novembre dernier, Sébastien Rogues et Matthieu Souben ont franchi, peu avant 3 heures cette nuit, la ligne d’arrivée en première position de la catégorie Ocean Fifty. Le trimaran Primonial aura mis 15 jours 13 heures 27 minutes et 14 secondes pour parcourir les 5800 milles théoriques depuis Le Havre à la vitesse moyenne de 15,40 nœuds, mais il a réellement parcouru 6536,56 milles à 17,50 nœuds.

C'est dans la nuit noire, sous une pluie fine, que Primonial a pointé son étrave dans la baie martiniquaise. Les deux marins, Sébastien Rogues et Matthieu Souben, sont les premiers des 150 encore en course à rallier la Martinique. À l’arrivée, Sébastien Rogues et ne cachait pas le bonheur du duo : "Nous sommes heureux des efforts qui ont été menés, nous nous sommes donnés, sans rien garder, et ça a payé. C'est génial. Passer 15 jours sur le bateau avec Matthieu a été un plaisir. Nous avons exactement la même conception de la navigation, nous sommes toujours en phase sur la manière d'utiliser un bateau, sur le rythme, le tempo. La différence s'est faite à beaucoup d'endroits, il fallait de la rigueur. Nous arrivons avec un bateau qui n'a subi aucune casse, rien. Peut-être que nous avons perdu le capuchon du stylo, mais ça s'arrête à peu près là. Ce sont des moments rares dans une vie. Nous allons profiter, savourer." Près de deux heures trente plus tard, Erwan Le Roux et Xavier Macaire sur Koesio coupaient la ligne d’arrivée en 2e position.

Dans la catégorie des Ultime, sur un parcours nettement plus long, le duo Franck Cammas-Charles Caudrelier sur leur maxi Edmond de Rothschild prenaient leur mal en patience dans le petit vent et étaient attendus en Martinique ce mardi en journée. Dans les rangs des Imoca (monocoques de 60 pieds), notre compatriote Denis Van Weynbergh sur les Laboratoires de Biarritz occupait toujours cette nuit la 19e position. Les premiers Imoca sont attendus ce jeudi.

Enfin en Class40 (monocoque de 12,50m), le Belge Jonas Gerckens et le Français Benoit Hantzperg sur Volvo sont toujours en lutte pour la victoire et occupe actuellement la seconde position d’une flotte de 43 bateaux dont les premiers pourraient franchir la ligne en début de semaine prochaine.