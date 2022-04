La Belgique affrontera la Croatie, les Pays-Bas et la Grèce dans le groupe 5 des qualifications à l'Euro 2024 messieurs de handball, dont le tirage au sort a été effectué jeudi à Berlin. Trente-deux équipes, réparties en huit groupes de quatre, participent à ces qualifications. Le Luxembourg et la Géorgie ont été repêchées après la suspension infligée à la Russie et au Bélarus en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Les Red Wolves, qui ont battu le Luxembourg en barrage du tour de relégation en janvier, figuraient dans le pot 4 et ont hérité de la Croatie (pot 1), des Pays-Bas (pot 2) et de la Grèce (pot 3). Les Grecs ont récemment battu deux fois les Belges en qualifications au Mondial 2023.

L'Allemagne, pays organisateur, et les trois premiers de l'Euro 2022, à savoir la Suède (championne), l'Espagne (vice-championne) et le Danemark (troisième), sont déjà qualifiées.

Vingt places seront en jeu lors de ces qualifications, qui se joueront en six journées entre octobre 2022 et avril 2023. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes décrocheront leur ticket pour la phase finale, jouée du 10 au 28 janvier 2024.

"Un maximum de quatre équipes" parmi les moins bien classées au terme des qualifications joueront le tour de relégation lors des qualifications à l'Euro 2026.

En janvier 2023, la Belgique disputera la Coupe du monde, organisée en Pologne et en Suède, pour la première fois de son histoire.