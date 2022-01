Grâce à un succès grec (20-28), les Red Wolves terminent deuxièmes du groupe 1 et accèdent à la deuxième phase de qualification au Mondial 2023 de handball. Avec 5 points, la Belgique de Yerime Sylla (2 victoires, 1 nul, 3 défaites) termine 2e de son groupe derrière la Grèce (12 points), invaincue. La Turquie (4) et le Kosovo (3) sont éliminés à la course au Mondial 2023, qui se jouera en Pologne et en Suède en janvier 2023.

La deuxième phase (du 14 au 20 mars), disputée sous forme d'un match aller-retour, réunira les huit équipes extraites du premier tour qualificatif, dont la Belgique, et les huit nations les moins bien classées de l'Euro 2022, qui se déroule actuellement en Hongrie et en Slovaquie. Les huit vainqueurs de ces duels accéderont aux playoffs décisifs (du 11 au 17 avril) où ils seront rejoints par les dix équipes restantes de l'Euro 2022 pas encore qualifiées pour le Mondial. La Pologne et la Suède, pays organisateurs, et le Danemark, champion en titre, sont qualifiés d'office pour la phase finale. Les deux finalistes de l'Euro décrocheront également un ticket pour le Mondial.

Après les qualifications pour le Mondial, les Red Wolves enchaîneront immédiatement avec les barrages du championnat d'Europe contre le Luxembourg les 20 et 22 janvier pour une place en groupes de qualification de l'Euro 2024 organisé en Allemagne.