Le journal Le Soir en a fait état mardi et la nouvelle a été confirmée à l'agence de presse Belga par Taekwondo Vlaanderen. La fédération flamande n'a pas voulu donner plus de détails. Mardi soir, un autre communiqué de presse sera envoyé avec sa version des faits. D'après Le Soir; c'est un conflit prolongé avec la coordinatrice des sports de haut niveau Laurence Rase qui serait à la base de la décision. Rase n'a voulu donner aucun commentaire.



Selon Le Soir, Ahab, qui a terminé cinquième aux précédents Jeux Olympiques de Rio comme Asemani, aurait été en désaccord avec la nomination d'un nouvel entraîneur. Ce litige aurait accéléré les choses. Au sein de la ligue francophone, les quatre taekwondoïstes pourraient signer un contrat de sportifs de haut niveau dans les prochains jours.



Achab, 28 ans, a été champion du monde en 2015 et a remporté trois titres européens (2014, 2016 et 2019) dans la catégorie des moins de 63 kg. Il a déjà la qualification en poche pour les Jeux de Tokyo de l'année prochaine. Achab a été le meilleur taekwondoïste belge pendant de nombreuses années et en 2015, il a reçu le 'Joyau du sport flamand', la plus haute récompense du sport flamand.