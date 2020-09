On dit souvent de la quatrième place qu’elle est la plus mauvaise parce que tous les sportifs rêvent de podium, voire de titre. Et pourtant, Jelle Geens ne manifestait aucun regret, ce samedi, après sa quatrième place au Mondial de Sprint. Au contraire… "J’ai tout donné ! J’ai bien nagé. Au maximum de ce que je peux actuellement. J’ai roulé et couru le plus fort possible. Alors, franchement, je n’ai rien à me reprocher !"