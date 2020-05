Roland-Garros aurait dû commencer ce dimanche. Replongez-vous dans l’histoire du Grand Chelem parisien…

La 129e édition du tournoi mythique de Roland-Garros aurait dû débuter ce dimanche pour se terminer le 7 juin, Porte d’Auteuil. Mais le Covid-19 dicte malheureusement son agenda et le Grand Chelem parisien aura donc lieu - on l’espère - du 20 septembre au 4 octobre. Entre terre battue et souvenirs d’examens, voilà ce petit questionnaire non-exhaustif qui vous permettra de vous replonger dans l’histoire de Roland-Garros.