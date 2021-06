La fédération britannique de gymnastique a effectué un choix étonnant, et déjà vivement critiqué au pays, en décidant, à la surprise générale, de ne pas intégrer Rebecca Downie (29 ans) dans sa sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo. Celle-ci est pourtant la vice-championnat du monde en titre, ayant décroché la médaille d’argent aux Mondiaux 2019 derrière Nina Derwael ! Ce choix s’expliquerait par la volonté de privilégier une médaille par équipe au Japon, et donc les ‘généralistes’ (les gymnastes les plus polyvalentes) au détriment des ‘spécialistes’ de certains agrès comme l’est Rebecca Downie aux barre asymétriques. La double championne d’Europe avait bénéficié d’une extension du processus de sélection après le décès de son frère cadet le mois dernier mais ses récents bons résultats n’ont donc pas convaincu. Et certains observateurs n’ont pas manqué de mettre cette non-sélection en doute en rappelant que Rebecca Downie et sa sœur avaient fait entendre leur voix, en 2020, en dénonçant des comportements abusifs dans leur sport. De là à y voir une relation de cause à effet et penser que la féfération britannique s'est privée volontairement d'une chance de médaille...