Alors que la Turquie gagnait, contre le Kosovo 25-23, le premier match de ce groupe 1 de la première phase des qualifications pour le Mondial 2023, la Belgique a souffert face à la Grèce.

En s’inclinant dans son entame de campagne, la Belgique fait la mauvaise opération même si au Kosovo, les Red Wolves tenteront de se racheter dimanche.

Avec peu de jours de préparation dans les jambes, le Français Yérime Sylla (qui a repris l’équipe il y a dix jours) a tenté d’établir un plan de jeu se basant sur la fougue des jeunes Kötters, Danesi ou Cadel ou sur un Glorieux pour qui c’était une toute première, tout en confirmant les expérimentés Vancosen et De Beule.

Mais devant les 2 500 supporters de l’Alverberg d’Hasselt, les Red Wolves s’étaient pourtant portés rapidement devant au marquoir grâce à un bloc défensif agressif sans pour autant prendre plus de deux buts d’écart face à des Grecs qui ont petit à petit rééquilibré les échanges.

Si Jeff Lettens faisait honneur à son statut de gardien de D1 française à Toulouse en réalisant sept arrêts rien qu’en première période, en face Boukovinas se permettait aussi de stopper quelques tirs belges pour permettre à ses équipiers de lentement, mais sûrement, prendre l’avance pour la première fois à 5-6 grâce à Kostakidis après deux percées offensives sanctionnées de Vancosen.

Cette avance au marquoir, la Grèce de Georgios Zaravinas l’a constamment conservée jusqu’à la pause (12-14) et a même réussi à l’augmenter dès le retour des vestiaires devant une salle qui a mis une dizaine de minutes à s’enflammer un peu plus et à porter son équipe.

Avec un début de deuxième période un peu trop précipité dans le camp tricolore, le public a dû attendre plusieurs minutes pour voir un but belge. Mais patiemment, les Red Wolves ont suivi le mouvement d’une salle qui ne demandait que des buts pour faire davantage de bruit. Avec réussite puisque les Belges reprenaient une courte avance (19-17)... Mais de courte durée. Car en face, la Grèce a profité de l’inexpérience de certains Red Wolves en défense et la première exclusion temporaire de Glorieux (tout comme Cadel ensuite) a alors offert des portes ouvertes aux Grecs en contres et si la Belgique remit du suspense à 26-27 en fin de match, la défense grecque frustrait toute la salle limbourgeoise. Avec cette défaite à la maison, la Belgique voit le chemin se compliquer vers le tour suivant.

Belgique : Lettens 59’, Van Hove 1’. Kobe, Kötters 4, Braun, Colman 2, Van Cosen 4, Ooms, Danesi 1, Marchal, Glorieux 7, Bolaers, Gillé, De Beule 5, Regnier, Cadel 4.