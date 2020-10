RedBull Imagination 2020 : Le projet fou d'un passionné de motocross freeride Autres sportsVidéo Corentin Capelle La volonté de Tyler Bereman de rassembler des gens autour d'un même sport, enfin concrétisée dans les plaines du Kansas.

C’est dans les immenses plaines du Kansas qu’un projet fou de motocross freeride est né dans l’esprit de Tyler Bereman.

Dès son plus jeune âge, Tyler a été baigné dans l’univers de la moto. À l’âge de 10 ans, il débute le motocross et remporte le championnat national de motocross AMA dans le groupe d’âge “College Boy”. Quelques années après, malheureusement, une série de blessures lui ont retiré son rêve qui était d'en faire de son métier. Il s’est donc tourné vers une autre passion : Les jumps et le freeride. Depuis ce jour, Bereman est devenu connu pour certains whips (figures) tous plus impressionnants les uns que les autres. Il remporte la médaille d’or aux X Games et décide de créer son propre projet de freeride en octobre 2020 : Le Redbull Imagination. Cet événement (encore jamais créé auparavant) a pour but de faire progresser le motocross freeride, en transformant les prairies du Kansas en un parcours de rêve pour les motards. Il sera rejoins en octobre par un groupe constitué des meilleurs freeriders pour tester le parcours, l’ajuster, et pouvoir trouver la ligne parfaite qui repoussera les limites du freeride en motocross."

C'est chose faite, avec cette première édition qui malgrès la crise sanitaire a bien vu le jour et n'est pas prête de s'arréter en si bon chemin!