Réduire l'empreinte écologique des chaussures de running : "J'achète, je porte et je recycle" Autres sports Interview > Thibaut Hugé © D.R.

Ne plus être propriétaire de ses chaussures de course à pied, cela pourra surprendre, voire déranger, les fanatiques de course à pied habitués à chérir, voire à collectionner, leurs godasses. Mais c’est le défi que vient de se lancer la marque suisse ON en proposant voici quelques jours le premier abonnement à des chaussures. Ce projet, intitulé Cyclon, a en fait une visée écologique, celle de tendre vers le zéro déchet au travers d’une économie circulaire.