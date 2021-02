Après un début de saison délicat, Armand Marchant signait, le 26 janvier, à Schladming en Autriche, le deuxième meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde en finissant 16e. Il réalisait également un bon résultat à Chamonix, quelques jours plus tard, en finissant 27e du slalom. Nous avons rencontré le skieur de Thimister dans la station suisse d’Anzère, avec laquelle il est en partenariat, pour évoquer son programme et ses attentes pour les championnats du monde et se projeter vers les Jeux olympiques d’hiver qui s’ouvrent dans moins d’un an.