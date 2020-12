Le premier rendez-vous, fixé à lundi après-midi, est décalé de 24 heures. "Désolée, j’ai une dissection en anatomie", s’excuse Valentine Dumont. L’emploi du temps de la nageuse et étudiante en deuxième année de médecine est particulièrement chargé. Et c’est donc mardi que nous la retrouvons à la piscine du Blanc Gravier, sur le site universitaire du Sart Tilman à Liège. Son biotope depuis 2015 et son intégration au centre d’entraînement de la FFBN (fédération francophone belge de natation) où la Namuroise âgée de 20 ans s’épanouit sous les ordres de son coach Ronald Claes.

Valentine, évoquons d’abord l’International Swimming League, une compétition en petit bassin de haut niveau et de plusieurs semaines à laquelle vous avez participé récemment à Budapest. Comment l’avez-vous vécue ?