Il est parfois difficile de rester positif durant des périodes plus compliquées comme aujourd’hui mais ce n’est pas impossible. Le belge Cédric Dumont, sportif professionnel et également conférencier, nous donne quelques clés, basées sur son expérience, pour ressortir plus fort d’une telle épreuve.





Cela fait maintenant de nombreuses années que Cédric parcourt le monde avec son parachute et sa combinaison ailée pour survoler des endroits toujours plus incroyables. Il pratique ce qu’on appelle le wingsuit, autrement dit, du vol en chute libre avec une combinaison ailée. Cette pratique peut aussi bien se faire depuis un avion, que depuis une surface naturelle telle qu’une montagne voire même depuis un immeuble. Dans ce cas, on parle alors de base-jump.

« Alors, c’est une combinaison avec des ailes. Littéralement, comme une chauve-souris. Si je saute en t-shirt, je vais tomber de façon verticale à plus ou moins 200km/h. Tandis qu’avec une combinaison avec des ailes, ça va me permettre de voler de façon horizontale. Ça nous donne vraiment une sensation de vol plutôt que de chute. On a toujours besoin d’un parachute. Si je n’avais pas de parachute, je ne serais pas là pour en parler. » nous explique Cédric.

Se basant sur son expérience de sportif, le belge est également actif comme conférencier. Il analyse la situation actuelle avec un autre regard et se permet de nous proposer quelques clefs pour ressortir plus fort de cette situation et apprendre à vivre avec l’incertitude, jusqu’à l’utiliser pour en faire une force.

© Red Bull

« Je pense que si on a l’opportunité, c’est quand même une chance de partir sur une feuille blanche, et peut-être de réécrire son histoire. Et pour moi le plus important là-dedans, et aujourd’hui on n’a vraiment pas le choix, c'est quelque part accepter et utiliser cette incertitude, parce que je pense que si on est à la recherche de certitude, on abandonne ses rêves. » explique le basejumper.

« Ça n’existe pas la certitude. Donc à partir du moment où on peut lâcher prise par rapport à ce besoin de contrôle, ce besoin de certitude, on va se libérer complètement et surtout émotionnellement on va se sentir beaucoup plus libre. Et c’est là qu’on peut prendre sa vie en main, et quelque part, écrire ou réécrire son histoire. » développe Cédric.

© Red Bull



Actuellement chez lui, en Flandres Occidentale, il profite de ses journées pour passer du temps en famille et pour travailler en ligne. Il continue également à s’entretenir. Une fois cette période derrière lui, il se dit prêt à attaquer de nouveaux projets. Il s’agit ici d’une période sur laquelle nous n’avons malheureusement pas le contrôle. A nous d’agir pour améliorer les choses.