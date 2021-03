La finale du Freeride World Tour 2021 s’est tenue ce mardi 23 mars à Verbier, en Suisse. Comme chaque saison, l’étape finale, à savoir « l’Xtreme Verbier », permet de départager les riders et de couronner les grands gagnants. Une dernière étape toujours plus impressionnante d’année en année.

C’est sur le mythique Bec des Rosses, à Verbier, que les riders se sont retrouvés cette semaine pour la dernière étape de la saison 2021 du Freeride World Tour. Une saison un peu particulière mais marquée par des exploits totalement inédits.

Cette 25ème édition de l’Xtreme Verbier a réuni à son départ, des athlètes plus puissants les uns que les autres. En raison de conditions de neige difficiles, les athlètes de toutes les catégories se sont élancés de la partie droite du Bec des Rosses, à 3’020m d’altitude (au lieu de 3’300m). Le spectacle est demeuré époustouflant, grâce aux athlètes qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes, et laissés juges et téléspectateurs ébahis. Avec 15’000 points en jeu pour le vainqueur de chaque catégorie (au lieu de 10'000 sur les autres étapes), les athlètes étaient davantage sous pression pour avoir l’honneur de soulever le prestigieux trophée du FWT.

Voici ce qu’il faut retenir de cette 25ème édition du Freeride World Tour :

En snowboard femmes, Marion Haerty (FRA – 1ère Place) réalise un sans-faute, et achève sa saison 2021 en gagnant chacune de ses compétitions. Première athlète de l’histoire du freeride à réussir cette performance, elle s’offre une ligne fluide agrémentée de trois sauts imposants effectués avec une confiance inébranlable qui lui est propre.

« Je ne pense pas aux records ou aux médailles, je me concentre sur ma passion pour le snowboard. Je veux repousser mes limites, je veux pousser le niveau du snowboard féminin et c’est peut-être pour cela que j’ai gagné aujourd’hui. La vraie bataille n’était pas contre les autres filles aujourd’hui, mais contre moi-même. » Marion Haerty, Vainqueure du FWT21 et de l’Xtreme Verbier.

En ski femmes, l’héroïne locale, Elisabeth Gerritzen (SUI – 1e Place), remporte son premier Titre de championne du monde grâce à une performance incroyable sur le Bec. Elle est aussi la première skieuse à remporter deux fois l’Xtreme Verbier. Elisabeth s’élance dans une zone exposée qu’elle exploite à son plein potentiel en sautant deux immenses barres rocheuses. Elle dévale le reste de la face à grande vitesse avant de terminer sur un saut impressionnant.

« J’étais mitigée sur mon run en attendant mon score, je ne me sentais pas aussi confiante qu’après ma ligne de 2019. C’était stressant d’attendre le classement général. Je savais que ça allait être serré mais je ne pensais pas que je pouvais encore aller chercher le titre mondial. C’était vraiment inattendu, une surprise incroyable… Quand j’ai appris qu’il n’y avait aucune skieuse à avoir gagné deux fois l’Xtreme dans l’histoire du Bec c’est devenu mon but alors je suis ravie de l’avoir atteint. Je me sens vraiment à l’aise sur les faces les plus raides. » Elisabeth Gerritzen, Vainqueure du FWT21 et de l’Xtreme Verbier

En snowboard hommes, Victor De Le Rue (FRA – 1e Place) n’a fait qu’une bouchée du Bec des Rosses. Vitesse de pointe et détermination sont les ingrédients qui lui ont permis d’emporter avec lui le Titre de Champion du monde et de vainqueur de l’Xtreme Verbier pour la seconde fois. Victor commence à sauter une impressionnante double barre avant d’enchainer sur un 360 suivi directement d’un autre saut, le tout à vitesse éclair.

« Le début saison était étrange pour moi. Avec ma blessure à l’épaule et les stations de ski fermées en France, je n’ai pas pu m’entrainer beaucoup. Les deux compétitions en Andorre ne se sont pas très bien passées. Je suis allé en Autriche avec l’envie de me faire plaisir et de faire un run dont j’étais fier, ce qui a fonctionné puisque j’ai gagné. J’ai retrouvé ma motivation, et en arrivant à Verbier, j’ai essayé de garder le même état d’esprit, d’oublier la compétition et de me concentrer sur mon run. Et ça a marché ! » Victor De Le Rue, Vainqueur du FWT21 et de l’Xtreme Verbier

En ski hommes, Kristofer Turdell (SWE – 1e Place) atteint son objectif de la saison et réalise son rêve de remporter l’Xtreme Verbier. Il fait une démonstration incroyable de son talent et de ses compétences inégalables en big mountain. Kristofer s’engage sur une ligne exposée incluant de nombreux sauts au sommet ainsi qu’un magnifique saut de barre au milieu de la face et enfin, un backflip avant de passer la ligne d’arrivée. L’ancien vainqueur de l’Xtreme Verbier, Wadeck Gorak (FRA – 2e Place) fait son retour sur les podiums avec une ligne chargée de sauts et de figures extraordinaires.

« C’est dur de décrire ce que je ressens. Le niveau d’excitation et de stress dans les moments qui précèdent la compétition font perdre l’appétit et le sommeil et d’un seul coup, c’est fini ! J’ai beaucoup travaillé sur mon choix de ligne, puis ce matin, j’ai fait une dernière inspection de la face et j’ai décidé de changer de ligne en dernière minute. Je suis vraiment content d’avoir réussi à faire ce run. » Kristofer Turdell, Vainqueur du FWT21 et de l’Xtreme Verbier

Après quatre événements passionnants et émouvants dans trois stations différentes, le FWT21 s'est achevé sur un Xtreme Verbier à la hauteur des espérances. Malgré la menace du COVID planant au-dessus des évènements sportifs, le FWT a effectué plus de 1'500 tests au cours de la saison afin d’assurer la sécurité des athlètes et des organisateurs – aucun de ces tests ne s’est révélé positif.